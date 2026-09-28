О таком сценарии развития событий заявил в эфире 24 Канала доброволец Международного легиона Мэтью Сэмпсон. По его словам, оккупанты вновь попытаются запугать украинцев холодом, однако на этот раз получат мощный симметричный ответ.

Почему россиянам стоит готовиться к темноте

Американский военный подчеркнул, что украинская армия значительно улучшила свои навыки поражения стратегических целей на территории государства-агрессора. Поэтому вполне реально, что жители Москвы вскоре испытают на себе те же графики отключений, с которыми украинские города живут уже не первый год.

Это станет преимуществом для нашей стороны,

– Мэтью Сэмсон, доброволец Международного легиона.

Он добавил, что отключения электроэнергии в российской столице ярко продемонстрируют всему миру слабость вражеской противовоздушной обороны. По его убеждению, неспособность Кремля защитить собственное небо существенно приблизит масштабное завершение этой войны.

Удары по российской инфраструктуре

Напомним, ранее мы писали, что новые дальнобойные возможности позволяют украинским силам уничтожать вражескую ПВО баллистическими ракетами, расчищая путь для массированных атак дронами.

Важно. Полную версию интервью с американским морским пехотинцем Мэтью Сэмпсоном читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

Как уже сообщалось на нашем сайте, западные аналитики также прогнозируют тяжелую зиму для россиян, ведь их население совершенно не подготовлено к выживанию без централизованного отопления и света.