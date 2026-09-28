Про такий сценарій розвитку подій заявив в ефірі 24 Каналу доброволець Міжнародного легіону Метью Семпсон. За його словами, окупанти знову спробують тероризувати українців холодом, проте цього разу отримають потужну симетричну відповідь.

Чому росіянам варто готуватися до темряви

Американський військовий наголосив, що українська армія значно покращила свої навички ураження стратегічних цілей на території держави-агресорки. Тому цілком реально, що жителі Москви незабаром відчують на собі ті ж самі графіки відключень, з якими українські міста живуть уже не перший рік.

Це буде перевагою для нашої сторони,

– Метью Самсон, доброволець Міжнародного легіону.

Він додав, що блекаути в російській столиці яскраво продемонструють усьому світу слабкість ворожої протиповітряної оборони. На його переконання, нездатність Кремля захистити власне небо суттєво наблизить масштабне завершення цієї війни.

Удари по російській інфраструктурі

Нагадаємо, раніше ми писали, що нові далекобійні можливості дозволяють українським силам знищувати ворожу ППО балістичними ракетами, розчищаючи шлях для масованих атак дронами.

Важливо. Повну версію інтерв'ю з американським морпіхом Метью Семпсоном читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, західні аналітики також прогнозують важку зиму для росіян, адже їхнє населення абсолютно не підготовлене до виживання без централізованого опалення та світла.