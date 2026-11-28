На временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей за неделю было зафиксировано более 401 тысяча отключений электроэнергии. Это почти в три раза больше, чем за предыдущую неделю, когда было зарегистрировано около 137,5 тысячи таких случаев.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

На оккупированных территориях резко возросло количество отключений света

В период с 16 по 23 ноября на оккупированных территориях четырех областей зафиксировали 401 657 отключений электроснабжения. Неделей ранее этот показатель составлял 137 489.

Больше всего отключений пришлось на Луганскую область – 300 198 случаев, что на 535% больше, чем за предыдущую неделю. В Запорожской области зафиксировали 50 497 отключений (+367%).

В то же время в Донецкой области количество таких случаев сократилось на 35% – до 50 017, а в Херсонской области – на 66%, до 945.

Отдельной проблемой остается отопление в оккупированной Донецкой области. В течение последних шести дней количество котельных, не работавших из-за отсутствия электроэнергии, в течение дня увеличивалось.

В частности, 21 ноября утром не работали 166 котельных, а вечером – 226. 22 ноября эти показатели составляли 208 и 349 соответственно, 23 ноября – 249 и 302, 24 ноября – 209 и 303, 25 ноября – 108 и 209, а 26 ноября – 55 и 127.

По состоянию на утро 27 ноября оставались остановленными 68 котельных, в том числе в Мариуполе.

С начала отопительного сезона по 23 ноября оккупационные власти зафиксировали 11 744 случая остановки котельных из-за проблем с электроснабжением. Всего на оккупированной Донецкой области насчитывается 1 216 котельных. Таким образом, в среднем на одну котельную приходится почти десять случаев остановки.

К проблемам с электроснабжением на оккупированных территориях материковой Украины добавился Крым. Накануне в Севастополе из-за дефицита мощности отключали все очереди потребителей.

27 ноября местные энергетики вновь признали, что не могут обеспечить даже почасовые графики отключений.

Несмотря на регулярные отчеты оккупационных властей о восстановлении электроснабжения, статистика свидетельствует о нестабильности энергосистемы. Восстановить подачу электричества и обеспечить его бесперебойность – это разные задачи, с которыми оккупанты не могут справиться даже в конце осени.

Напомним, во временно оккупированном Крыму 26 ноября произошло масштабное отключение электроэнергии. Без света остался почти весь полуостров.