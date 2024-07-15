Графики будут действовать в течение суток: когда будут самые большие ограничения 16 июля

На территории всех областей Украины продолжают действовать ограничения на использование электроэнергии. Энергетики рассказали, как будут действовать графики отключения света завтра, 16 июля.

Особый дефицит прогнозируется с 00:00 до 02:00 и с 16:00 до 24:00. Заметим, что эти меры введены из-за огромной потери мощностей украинской энергетики в результате российских атак.

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Как будут отключать свет 16 июля

В Укрэнерго сообщили, что завтра, 16 июля, в Украине будут введены меры ограничения потребления электроэнергии в течение всех суток. Облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно с 00:00 до 02:00 и с 16:00 до 24:00. В другие часы будет задействовано три очереди отключений.

Аварийные отключения на Харьковщине – отменены. Регион вернулся к графику почасовых отключений,

– добавили там.

В то же время в ДТЭК сообщили, что прогнозируется применение светло-серых зон отключений с 00:00 до 02:00 и с 16:00 до 24:00 в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

К слову, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже в 20 числах июля ситуация в энергосистеме улучшится. Он также добавил, что продолжается процесс по децентрализации украинской энергосистемы.