Особливий дефіцит прогнозується з 00:00 до 02:00 та з 16:00 до 24:00. Зауважимо, що ці заходи запроваджено через величезну втрату потужностей української енергетики внаслідок російських атак.

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Як будуть відключати світло 16 липня

В Укренерго повідомили, що завтра, 16 липня, в Україні будуть запроваджені заходи обмеження споживання електроенергії протягом усієї доби. Обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно з 00:00 до 02:00 та з 16:00 до 24:00. В інші години буде задіяно три черги відключень.

Аварійні відключення на Харківщині – скасовані. Регіон повернувся до графіка погодинних відключень,

– додали там.

Водночас у ДТЕК повідомили, що прогнозується застосування світло-сірих зон відключень прогнозується з 00:00 до 02:00 та з 16:00 до 24:00 у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уже у 20 числах липня ситуація в енергосистемі покращиться. Він також додав, що триває процес з децентралізації української енергосистеми.