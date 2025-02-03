В Укрэнерго объяснили введение графиков в нескольких областях

В нескольких областях Украины ввели графики почасовых отключений света. В Укрэнерго объяснили, с чем это связано.

Отключения света были связаны с последствиями вражеских обстрелов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Что известно об этом

В компании объяснили, почему утром 3 февраля в нескольких областях применяли отключение света.

В результате ракетно-дронных обстрелов объектов генерации и повреждения врагом сетей системы передачи – утром в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично), Черкасской (частично) и Киевской (частично) областях были применены аварийные отключения,

– говорится в сообщении.

Россия в ночь на 3 февраля запустила по Украине 71 ударный дрон. Известно, что по состоянию на 7 утра удалось сбить 38 из них. Часть была локально потеряна.

В частности, на Киевщине ПВО сбивала вражеские ударные беспилотники, попаданий по критической или жилой инфраструктуре не зафиксировано, обошлось без пострадавших.