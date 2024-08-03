В Укрэнерго сказали, будут ли отключать свет на выходных и когда могут вернуть графики

Уже почти неделю в Украине не применяют графики почасовых отключений света. Сейчас электроэнергии хватает для всех потребностей.

Об этом заявил председатель правления Укрэнерго. В то же время Владимир Кудрицкий отметил, что расслабляться рано.

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Отключение света

Вечером пятницы Кудрицкий сообщил, что диспетчерский центр не планирует отключений на эти выходные. Заметил, это важное облегчение для всех украинцев.

Но я должен напомнить, что расслабляться мы не имеем права: повреждения энергосистемы значительные, вызовы перед нами тоже. Жара выше 30 градусов еще может вернуться и тогда ситуация в энергосистеме может измениться,

– отметил чиновник.

Призвал следить за сообщениями Укрэнерго и облэнерго. Также добавил, что энергетики продолжают работать не только над ремонтами и развитием защиты, но и над поиском решений привлечения в Украину большего количества электроэнергии из Европы.

Активно работаем с польской стороной, чтобы увеличить технические возможности и объем поставок электроэнергии в Украину осенью и зимой. Нарабатываем варианты, которые должны компенсировать дефицит, вызванный российскими атаками,

– подчеркнул Кудрицкий.

Председатель правления Укренерго отметил, что когда будут достигнуты договоренности – сообщат подробнее.