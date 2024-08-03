Про це заявив голова правління Укренерго. Водночас Володимир Кудрицький наголосив, що розслаблятися зарано.

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Відключення світла

Ввечері п'ятниці Кудрицький повідомив, що диспетчерський центр не планує відключень на ці вихідні. Зауважив, це важливе полегшення для всіх українців.

Але я мушу нагадати, що розслаблятися ми не маємо права: пошкодження енергосистеми значні, виклики перед нами теж. Спека вище 30 градусів ще може повернутися і тоді ситуація в енергосистемі може змінитися,

– зазначив посадовець.

Закликав слідкувати за повідомленнями Укренерго й обленерго. Також додав, що енергетики продовжують працювати не лише над ремонтами й розбудовою захисту, а й над пошуком рішень залучення в Україну більшої кількості електроенергії з Європи.

Активно працюємо з польською стороною, щоб збільшити технічні можливості й обсяг постачання електроенергії в Україну восени та взимку. Напрацьовуємо варіанти, які мають компенсувати дефіцит, спричинений російськими атаками,

– наголосив Кудрицький.

Голова правління Укренерго зазначив, що коли будуть досягнені домовленості – повідомлять докладніше.