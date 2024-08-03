Про це заявив голова правління Укренерго. Водночас Володимир Кудрицький наголосив, що розслаблятися зарано.
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Відключення світла
Ввечері п'ятниці Кудрицький повідомив, що диспетчерський центр не планує відключень на ці вихідні. Зауважив, це важливе полегшення для всіх українців.
Але я мушу нагадати, що розслаблятися ми не маємо права: пошкодження енергосистеми значні, виклики перед нами теж. Спека вище 30 градусів ще може повернутися і тоді ситуація в енергосистемі може змінитися,
– зазначив посадовець.
Закликав слідкувати за повідомленнями Укренерго й обленерго. Також додав, що енергетики продовжують працювати не лише над ремонтами й розбудовою захисту, а й над пошуком рішень залучення в Україну більшої кількості електроенергії з Європи.
Активно працюємо з польською стороною, щоб збільшити технічні можливості й обсяг постачання електроенергії в Україну восени та взимку. Напрацьовуємо варіанти, які мають компенсувати дефіцит, спричинений російськими атаками,
– наголосив Кудрицький.
Голова правління Укренерго зазначив, що коли будуть досягнені домовленості – повідомлять докладніше.