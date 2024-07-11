Большой дефицит в энергосистеме: киевлянам будут выключать свет в светло-серой зоне

В Украине наблюдается рост дефицита электроэнергии, вызванный аномальной жарой. Из-за этого в Киеве и других областях будут выключать свет в светло-серых зонах графиков.

Компания ДТЭК Киевские электросети сообщила, что отключения будут применяться для четырех групп потребителей одновременно. Это сделано для того, чтобы избежать перегрузки энергосистемы.

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Какими будут отключения света в Киеве

В Киеве будут выключать свет в светло-серых зонах графиков из-за роста дефицита электроэнергии, вызванного аномальной жарой.

Компания напомнила, что по всей Украине в ближайшие дни ожидается жара до +40 градусов, что увеличивает нагрузку на энергосистему, которая серьезно повреждена из-за обстрелов врагом за последние месяцы.

Из-за этого энергетики вынуждены применить ограничения для четырех групп потребителей одновременно.

Это приведет к отключениям и в серой, и в светло-серой зонах графиков. В белой зоне графика свет будет гарантирован,

– отметили в ДТЭК.

Если же в белой зоне исчезнет свет, компания рекомендует проверять возможность локальной аварии через чат-бот.

По информации Укрэнерго, особый дефицит электроэнергии ожидается с 16:00 до 23:00. Для города Киева, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областей будут выключать свет в светло-серых клеточках.