Отключения света, которые действуют сейчас, это наименьшее зло, – в Укрэнерго объяснили, почему это необходимо

В энергосистеме Украины не хватает мощности, чтобы удовлетворить то потребление, в котором есть потребность. Собственно, именно поэтому во всех областях действуют отключения света. Сейчас это единственная возможность не допустить тотального блэкаута.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, мощностей не хватает даже с учетом импорта из Европы.

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"Это основная проблема. И она в том, что мы потеряли 9 гигаватт мощности. Владимир Зеленский говорил об этом на Берлинской конференции", – сказал Кудрицкий.

Отключения вынужденные

Он отметил, что речь идет о гигантских масштабах обстрелов, гигантские масштабы потерь. По словам главы "Укрэнерго", многие европейские энергосистемы подобных масштабах потерь просто не выдержали бы, они не смогли бы работать.

Те отключения, которые есть, это "наименьшее зло". Надо понимать, что оно – вынужденное. Для того, чтобы энергосистема сохранила свою целостность, чтобы она не сколлапсировала, чтобы не допустить какого-то общего блэкаута по стране,

– объяснил Кудрицкий.

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К слову, ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" заметил, что ситуация зимой с электроэнергией будет зависеть от нескольких факторов. Есть как пессимистические сценарии, когда света может не быть по 6 – 7 часов подряд, так и оптимистические, – когда удастся построить часть новых генерирующих мощностей.