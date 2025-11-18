Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Почему на Западе Украины не действуют графики отключений?

На соответствующий вопрос журналистов Виталий Зайченко ответил четко: это зависит от того, куда было попадание по электросетям.

Если уничтожена или повреждена какая-то подстанция, расположенная ближе к Востоку, это означает, что западнее ситуация лучше. У нас основные источники генерации сейчас – это атомные станции, которые расположены на Западе Украины,

– объяснил он.

По его словам, когда после обстрелов возникает дефицит мощности в энергосистеме, то появляется необходимость запитать регионы, пострадавшие от российских атак, от тех объектов генерации, которые расположены в других областях. Но украинскую энергосистему не проектировали с учетом такого сценария. Поэтому в Украине мало возможностей передавать энергию от электростанций к потребителям за много сотен километров.

Отключения вводят на пути от объектов генерации к энергодефицитным регионам. Это делают, чтобы частично разгрузить магистральные сети.

"При этом в части областей, через которые такая передача не осуществляется, потребности в ограничениях нет. В них возможен даже профицит мощности, которую технически невозможно передать в регионы, где генерация и сети передачи и распределения электроэнергии повреждены", – добавил чиновник.

Интересно! Похожим образом ситуацию в энергосистеме после обстрелов объяснял 24 Каналу эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев. Он говорил, что в прифронтовых областях ситуация хуже. А вот западные регионы могут получать от Европы дополнительно электрическую энергию – правда, ее нельзя передать на левый берег из-за ограничений, связанные с повреждениями линий электропередач.

Виталий Зайченко также вспомнил о том, что после ударов по киевским объектам генерации в начале октября в течение 5 дней в столице была самая тяжелая ситуация. И сейчас Киев в такой же ситуации, как другие регионы, где применяют отключения.

А в Виннице, которую в прошлом году не выключали, в этом году работают графики.

Россия пытается оторвать левый берег Украины от общей энергосистемы

Об этом говорится в статье BBC. В Полтаваоблэнерго писали о том, что они 5 дней оторваны от общей энергосистемы Украины, но впоследствии сами же опровергли это сообщение.