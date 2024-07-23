В ДТЭК объяснили, почему сейчас отключения света длятся дольше, чем в прошлом году

По словам представительницы ДТЭК, ни одна страна в мире не испытывала таких разрушений энергосистемы, как Украина. Повреждения генераций сейчас гораздо серьезнее, чем это было в прошлом году.

Собственно, это и объясняет, почему сейчас свет отключают на более долгий период времени, чем это было осенью 2022 и зимой 2023 года.

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Почему нет света сейчас дольше, чем в прошлом году

Представительница ДТЭК вспомнила слова экспертов. Они убеждены, что любая другая энергосистема Европы уже бы давно не выдержала. Во время последних обстрелов Украина потеряла половину потребления зимой – это 9 ГВт.

В 2022 и 2023 годах россияне наносили удары в основном по объектам, которые распределяют электроэнергию и некоторых электростанциях... Сейчас разрушение генераций, то есть станций, производящих электроэнергию, гораздо серьезнее.

Не способствует ситуации также тот факт, что со времени прошлогодних обстрелов невозможно было полностью восстановить энергосистему. Сейчас в Украине нет резервных мощностей, которые были в 2022 и 2023 годах и помогли пережить сложный период.

Какова сейчас ситуация в энергосистеме Украины: смотрите видео с объяснениями от ДТЭК

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На днях эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев констатировал, что ситуация в энергосистеме Украины несколько улучшилась. Это связано с такими двумя факторами: