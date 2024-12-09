Отключения света снова усиливаются: какими будут графики для украинцев 10 декабря
В Украине во вторник, 10 декабря, снова ужесточатся графики отключения электроэнергии для потребителей. Ограничения в этот день будут действовать с 07 по 22 часа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Укрэнерго.
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Что будет с отключениями света 10 декабря
В Укрэнерго отметили, что 10 декабря время применения и объем ограничений будут действовать как для бытовых потребителей, так и для промышленности и бизнеса.
У бытовых потребителей в этот день будут выключать столько очередей одновременно:
- 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;
- 08:00 – 19:00 – две очереди отключений;
- 19:00 – 22:00 – одна очередь отключений:
Для промышленности и бизнеса применять графики ограничения мощности будут с 07:00 по 22:00 час.
В компании отметили, что причина временного введения ограничений – повреждения энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование,
– отметили в Укрэнерго.
Там также обратили внимание, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Поэтому актуальную информацию о графиках отключений в регионах можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Также в Укрэнерго призвали граждан не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.