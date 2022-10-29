Ровненщина на выходных будет со светом

Энергетикам удалось стабилизировать энергетические системы Ровненщины. Так что ближайшие 2 дня плановых отключений электроэнергии в регионе не будет.

Так, анонсированные в Ровненской области плановые отключения электроэнергии на субботу и воскресенье отменены. Ровнооблэнерго будет подавать ее населению без ограничений.

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Сейчас свет не будут выключать 2 дня

Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль объяснил, что свет не будут выключать в тестовом режиме в течение двух дней.

После чего проанализируем, удается ли нам обеспечить стабильное энергоснабжение в дальнейшем. В том числе в образовательных учреждениях области, чтобы не менять временной формат офлайн обучения,

– говорится в сообщении.

Но могут быть аварийные отключения

Коваль написал, что, несмотря на это, сохраняется возможность незапланированных аварийных отключений сохраняется.

Не забывайте об экономном использовании электроэнергии. И благодарю каждого, кто прислушался и в этот сложный период использовал ее экономно. Отдельно искренняя благодарность каждому работнику Ровнооблэнерго и Укрэнерго за ежедневный круглосуточный труд. Вы наши герои энергетического фронта,

– написал Коваль.

Накануне в Ровно сообщили, что в городе вернут школы к офлайн-учебе.

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