Макрон ответил на вопрос, готова ли Франция открыть второй фронт с партнерами

Эммануэль Макрон объяснил позицию Франции относительно участия в войне против России. Он также рассказал, какими должны быть позиции Украины на переговорах.

Эммануэль Макрон дал украинским журналистам интервью, которое транслировали в эфире телемарафона. Президент Франции обсудил полномасштабную войну России против Украины.

Читайте также Вопрос не только в Украине: с чем связана позиция Макрона по войне

Какова позиция Макрона

Французский лидер не дал прямого ответа на вопрос о готовности к открытию второго фронта вместе с союзниками, однако и не уклонился от него. Эммануэль Макрон заверил, что у него нет никакой наивности относительно кремлевского режима. Он также отметил, что не очень любит проводить исторические параллели, потому что каждый раз есть особый контекст.

Я сказал, какова наша цель. Россия не может и не должна выиграть эту войну. И плюс наша цель – это вернуть устойчивый мир в Европу. Устойчивый мир – это мир, который позволит Украине полностью восстановить свою территориальную целостность и суверенитет, восстановить международное право и будет гарантировать безопасность Украине и всем европейцам. Вот такая наша цель,

– сказал президент Франции.

Он подчеркнул, что для реализации этой цели Франция и союзники не будут идти по пути эскалации, потому что Парижу и другим партнерам не нужна еще одна война.

Но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов, и мы будем реагировать на то, как будет реагировать Россия,

– добавил Макрон.

Президент Франции также заявил, что украинцы должны иметь сильную позицию на переговорах об устойчивом мире. Макрон заметил, что он пока не выступает с "наступательными инициативами", потому что это "не дух коллективной солидарности".

Другие заявления Макрона на интервью