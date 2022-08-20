Ситуация ухудшится в разы: откроет ли россия второй фронт, чтобы скрыть поражение в Украине

У российской армии нет никаких шансов победить в войне в Украине. Чтобы отвлечь внимание от своего позорного поражения, кремль мог бы устроить показательную "спецоперацию" в другом государстве.

Однако при нынешних условиях путин ни за что не решится на открытие второго фронта. Такое мнение 24 каналу высказал российский правозащитник и оппозиционный политический деятель Марк Фейгин.

Обратите внимание путин не мыслит как психически здоровый человек, – эксперт предположил, к чему готовятся оккупанты.

Способна ли россия открыть второй фронт

По его словам, россия не может начать еще одну так называемую "спецоперацию", поскольку все силы и ресурсы потратила на войну в Украине.

С чем воевать? Москва на это не пойдет, ведь это усугубит ситуацию в разы. Нет никаких гарантий, что можно будет мгновенно осуществить такую "операцию",

– сказал Фейгин.

По его словам, международное положение россии сейчас настолько плачевно, что путин не будет его ухудшать еще больше.

"Ведь тогда войска НАТО могут появиться у границ россии в Казахстане или еще где-то. С таким агрессором начнут разговаривать по-другому", – отметил правозащитник.

"россии бы как-нибудь выпутаться из ситуации в Украине"

Среди стран, куда россия могла бы ввести войска, называют Казахстан. По мнению Фейгина, такое развитие событий маловероятно.

Казахстан – это зона интересов Китая. Лезть туда сейчас, когда путин проиграл или как минимум не выиграл войну в Украине... Я думаю, что это невозможно,

– заметил оппозиционер.

Он добавил, что россия сейчас все силы направляет на то, чтобы хоть как-то выпутаться из ситуации в Украине.

путин староват для новых "спецопераций"

"Им бы взять паузу на определенное количество лет, чтобы восстановить силы. А также поднять свой региональный статус или хотя бы не потерять его до конца", – сказал правозащитник.

Фейгин напомнил, что 7 октября путину исполнится 70 лет.

Он уже четверть века у власти. Начинать какую-нибудь новую масштабную имперскую кампанию нужно в другом возрасте,

– сказал оппозиционер.

Что делала бы россия, если бы победила в Украине

Фейгин считает, что события могли бы развиваться иначе, если бы Москва одержала победу в украинско-российской войне.

Если бы путин выиграл войну в Украине за 72 часа, тогда можно было бы говорить о Молдове. путина интересует приднестровье. россияне устроили бы там какие-то стычки и очень быстро решили бы этот вопрос,

– предположил правозащитник.

Он добавил, что после захвата Молдовы москва могла бы действовать по 2 сценариям.

Вероятно, Путин начал бы присматриваться к Литве, чтобы решить вопрос с Калининградом.

Или отправил бы российские войска в Грузию.

"Однако сейчас я просто не вижу никаких возможностей для таких шагов. Нет никаких перспектив ", – резюмировал Фейгин.

Стрим Андрианы Кучер и Марка Фейгина: смотрите полное видео

россия проигрывает в войне в Украине: коротко