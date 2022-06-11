Откроется ли белорусский фронт: эксклюзивный стрим Андрусива на 24 канале
11 июня 2022 , 16:48Читати новину українською
На ютубе 24 канала сегодня, 11 июня, состоится сдержка украинского журналиста Фахрудина Шарафмала с советником министра внутренних дел Виктром Андрусивым.
Среди тем стрима с Виктором Андурсивым – вероятность открытия еще одного фронта российско-украинской войны уже на границе с Беларусью. Начало – в 17:00.
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В целом, Фахрудин Шарафмал и Виктор Андрусов обсудят ситуацию на фронтах и положение, в котором оказалась Россия, в частности:
- затягивание страной-террористкой войны;
- сплочение всего цивилизованного мира против Владимира Путина.
Стрим с Виктором Андрусивым на ютубе 24 канала: смотрите видео