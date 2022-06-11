Серед тем стріму з Віктором Андурсівим – ймовірність відкриття ще одного фронту російсько-української війни, вже на кордоні з Білоруссю. Початок – о 17:00.

Зверніть увагу Білорусь зосередила до 7 батальйонів поблизу українських кордонів, – Генштаб

В цілому Фахрудін Шарафмал та Віктор Андрусів обговорять ситуацію на фронтах та становище, в якому опинилася Росія, зокрема:

затягування країною-терористкою війни;

згуртування всього цивілізованого світу проти Володимира Путіна.

Стрім з Віктором Андрусівим на ютубі 24 каналу: дивіться відео