Про це 24 каналу розповів член наглядової ради Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів. За його словами, наразі варто переходити у формат довготривалої боротьби.

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Росіяни вже ні до чого не прив'язуються, – Андрусів

"Я б сказав, що вже не треба готуватися до якихось дат, тому що у росіян більше немає їх. Вони більше ні до чого не прив'язуються", – сказав Віктор Андрусів.

Кілька разів окупанти встановлювали собі якісь дати та цілі – вони їх не досягнули й тому вирішили взагалі їх не встановлювати. Андрусів припустив, що росіяни планують вийти на рубежі Луганської і Донецької областей, а потім запропонувати переговори.

Саме таку модель Росія, ймовірно, пропагує на Заході. Мовляв, "виходимо на межі Луганщини та Донеччини і далі ми готові сідати за стіл переговорів".

У нас теж були якісь прогнози та очікування. Поясню, чому вони не збуваються – Захід постійно запізнюється з допомогою, її надають, але коли вона приходить – ситуація вже знову змінюється,

– сказав член наглядової ради Українського інституту майбутнього.

Триває процес заміщення

Віктор Андрусів додав, що Захід надає нам допомогу, але поки робить це, ми фактично вистрілюємо свої запаси. Так у нас зникають боєприпаси для тієї техніки, яка вже є.

"Виходить, що ми не підсилюємо себе західною технікою, а просто заміщуємо те, що в нас вже було. Такі тенденції є негативними і вони дуже серйозно відсувають можливість наших контрударів", – пояснив він.

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Андрусів зазначив, що ми змушені через вичерпання радянських запасів переходити на західне озброєння.

Фактично у нас триває процес заміщення – наприклад, старих гаубиць, бронетехніки – на західні зразки. Для цього треба буде чимало часу, що вплине на початок контрнаступальних дій.

"Очікуємо приблизно так, що за 3 місяці ми вже достатньо замістимо наше озброєння і станом на серпень – початок осені, можливо, будемо готові значно краще. Але я навіть таких дат я не ставив би, тому що ворог постійно працює над своїми помилками, теж реагує на всі свої проблеми", – сказав Віктор Андрусів.

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