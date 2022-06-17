Откровенно банальный и примитивный, – Андрусов о выступлении Путина в Петербурге

Российский диктатор Владимир Путин раздался циничным бредом во время выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. На это уже отреагировали в МВД Украины.

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив назвал речь Путина банальной и примитивной. По его словам, у Путина есть определенная структура, которую повторяет во время каждого своего выступления.

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Основной тезис – во всем виноват Запад

Андрусов отметил, что базовый и первоначальный тезис Путина во всех выступлениях – это то, что во всем виноват Запад. В принципе именно это постоянно повторяет и российская пропаганда. Мол, все плохое от Запада, все хорошее от России. Запад загнивает, там проблемы, он развалится, а проблемы именно из-за нежелания понять и ценить Россию.

В этом году он еще обвинил Запад в росте инфляции до войны, а также в том, что в мире будет голод из-за блокирования России и Беларуси. Сказал, что Украина сама себя заблокировала, а ей никто не мешает вывозить зерно. Наверное, имел в виду Херсон, сволочь,

– говорит советник главы МВД.

Что касается "спецоперации", которая на самом деле является войной, то Путин, конечно же, говорит, что выбора здесь не было.

Россия сильна как никогда, но санкции нужно снять

Андрусов отмечает, что Путин, как всегда говорит, что Россию не победишь, она становится еще сильнее. Мол, все планы Запада развалить ее потерпели крах. При этом диктатор почему-то решил, что санкции работают как раз против тех, кто их ввел. А ведь России они только в плюс.

Путин раздался фантазиями, что из-за санкций теперь там построят все новое. Обещает и логистику и развитие науки. Но вот почему-то со временем осторожно подводит к тому, что санкции нужно снять.

Он жалуется, что санкции плохо и их надо снять. Что Россия открыта, хочет со всеми дружить. Этого они не хотят. Умудрился поблагодарить западных компаний, еще работающих в России, – говорит Андрусов.

Тирада о любви к родине

Советник главы МВД продолжает анализировать выступление Путина дальше и говорит, что тот объясняет как надо любить родину. Предлагает вкладывать деньги в Россию, жить там. Мол, яхты в России и дети тоже.

Причем это говорит тот, у кого дети на Западе и яхты на Западе. Затем идет длительная тирада как они будут "любите родину", бедных и отверженных, русский бизнес и науку. Всем денег, дешевых кредитов и благ,

– говорит Андрусов.

В итоге он иронически называет выступление Путина симптоматическим в том, что он и элита явно не дружат с реальностью. Его тезисы о замене доллара реальными ресурсами показывает абсолютное не понимание действующей мировой финансовой системы. Он хочет и ожидает, что Запад скоро упадет, а это просто маниакальная идея.

Андрусов называет Путина отсталым диктатором отсталой страны, провозглашающим отсталое развитие.

Кратко о тезисах Путина на выступлении

Российский президент пытается убедить свое население , что санкции для них не страшны. Такие тезисы повторяет не только его пропаганда, но и он сам, как на закрепление. Во время выступления он назвал санкции Запада "безумными и бездумными", потому что, казалось бы, экономика страны-агрессорки с ними справилась.

Также на Петербургском международном экономическом форуме президент России назвал так называемую "причину" полномасштабной войны в Украине . К этому он снова приплыл Запад и обвинил его во всем. Мол, все началось в связи с нежеланием Запада договариваться о гарантиях безопасности для Москвы. Якобы Запад принципиально отказался выполнять ранее взятые на себя обязательства, а добиться каких-либо новых договоренностей оказалось просто невозможным. Потому Россия и решила провести "спецоперацию".

Кроме того, Пуитн выдал циничное заявление по поводу блокады украинского зерна. Он соврал, что Украина блокирует собственные порты и препятствует экспорту зерна. Российский президент обвинил Украину в том, что наша страна якобы заменяла Черное море.

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