Как отмечают в пресс-службе, рестораны работают с 9:00 до 21:00 по всем каналам продаж и соблюдают расширенные правила безопасности. Работу ресторанов будут останавливать при отключении электроэнергии и продолжать работу ориентировочно через час после возобновления электроснабжения.
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Где открыли заведения
В Ивано-Франковске ресторан работает по адресу: улица Миколайчука Ивана, 2. В Киевской области двери открылись для посетителей в Броварах на улице Киевской, 239 и в Белой Церкви на проспекте Независимости.
Отмечают, что заведения закрываются во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие.
Несмотря на это, команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием. Ресторан продолжает работу ориентировочно через час после отмены тревоги: это время требуется на включение и настройку оборудования и подготовки работников к работе.
Если воздушная тревога будет отменена менее чем за час до закрытия, ресторан откроется на следующий день.
McDonald's в Украине: где уже работают рестораны
- 20 сентября заработали первые три заведения McDonald's. 27 сентября – еще семь. В то же время они работали только в формате доставки.
- Уже 25 октября сеть анонсировала открытие заведений в Тернополе и Борисполе. Тогда же заработали еще пять ресторанов Киева.
- 30 сентября 10 ресторанов McDonald's открыли в Киеве. Уже 8 октября сеть открыла еще два заведения возле станций метро "Левобережная" и "Житомирская" и анонсировала возобновление работы на западе Украины.
- После возобновления работы ресторана заметно выросли цены на любимые блюда. В частности, до войны гамбургер стоил 28 гривен, а сейчас – 49 гривен, чизбургер подорожал с 32 до 57 гривен.
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