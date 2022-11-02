Як зазначають у пресслужбі, ресторани працюють з 9:00 до 21:00 по всіх каналах продажу та дотримуються розширених правил безпеки. Роботу ресторанів зупинятимуть під час відключення електроенергії і продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання.

Читайте також У Львові на Сихові починає працювати новий McDonald's

Де відкрили заклади

В Івано-Франківську ресторан працює за адресою: вулиця Миколайчука Івана, 2. На Київщині двері відкрились для відвідувачів у Броварах на вулиці Київській, 239 та Білій Церкві на проспекті Незалежності.

Наголошують, що заклади закриваються під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття.

Попри це, команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям. Ресторан продовжує роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги: цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи.

Якщо повітряну тривогу скасують менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриється наступного дня.

Відкриття McDonald's в Україні: де вже працюють ресторани

Вас це може зацікавити – Які обмеження чекають на відвідувачів McDonald’s: дивіться відео