Відповідну інформацію повідомив мер Львова Андрій Садовий. Він зауважив, що Сихів ще ніколи не був таким незалежним.

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На Сихові відкривається новий McDonald's

На Сихові починає працювати McDonald's. Це не відкриття після перерви. Це просто відкривається новий McDonald's,

– заявив Садовий.

Міський голова Львова зауважив, що так українці живуть у Львові під час війни. Андрій Садовий додав, що нас нічого не зламає.

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Варто зауважити, що на офіційних сторінках мережі фастфуду ще немає інформації про відкриття закладів у Сихівському районі міста. Проте у коментарях на сторінці McDonald's люди вже почали писати, що 2 листопада заклад відкрили на Сихові.