Открытие Олимпиады-2022, резолюция Польши об Украине: главные новости 4 февраля
Сейм Польши принял резолюцию в поддержку Украины. В Китае прошла церемония открытия Олимпиады-2022. Верховная Рада собирает подписи за отставку министра Сергея Шкарлета. Украина проиграла России в полуфинале Евро-2022 по футзалу. Такими были главные новости 4 февраля.
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Сейм Польши одобрил резолюцию относительно Украины
Источник: твиттер Андрея Дещицы
Верхняя палата Сейма Польши единогласно одобрила резолюцию в поддержку Украины на фоне стягивания российских войск к нашим границам. В документе подчеркнули, что "Украина столкнулась со смертельной опасностью".
Очень важно, чтобы польские власти надежно поддерживали нашего соседа, ведь нет безопасной Польши без независимой Украины,
– говорится в резолюции.
Сенат также поддержал предоставление Украине политической и финансовой помощи, в том числе оружия. Депутаты добавили, что Польша вместе с другими странами НАТО примет участие в обучении украинских военных.
Польские политики подчеркнули, что диалог с Россией возможен, однако он не может проходить с военным шантажом.
Полный текст резолюции / Фото Андрея Дещицы
Реакция Украины
В Верховной Раде Украины поблагодарили польских коллег за поддержку. Заместитель председателя парламента Елена Кондратюк подчеркнула, что друзья познаются в беде и объединяются перед самыми большими угрозами и вызовами. Руслан Стефанчук отметил, что такими действиями Варшава показывает свою солидарность с Киевом.
Спасибо нашим друзьям за поддержку и солидарность,
– добавил председатель Верховной Рады.
В Китае стартовали Олимпийские игры-2022
Источник: 24 канал
В Пекине на стадионе "Птичье гнездо" прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. В ней приняли участие 95 стран, среди которых и Украина.Интересно! Столица Китая стала первым городом, принявшим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Ведь в 2008 году в Пекине прошли летние Олимпийские игры.
В Китае прошла церемония открытия Олимпийских игр / Фото Getty Images
Парад спортсменов в Пекине / Фото Getty Images
Парад спортсменов традиционно открыла Греция. Из Украины на стадион вышли девять спортсменов. Флаг несли олимпийский чемпион 2018 года по фристайлу Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова. Торжества длились около 2 часов, а в конце зажгли Олимпийский огонь.
Кстати, из-за карантинных ограничений на Олимпиаде-2022 не будет иностранных болельщиков, а только местные.
Украинская сборная на открытии Олимпиады / Фото Getty Images
Курьез с Путиным
Президент России Владимир Путин решил сделать вид, что спит, когда выходила украинская сборная. Кадр с закрытыми глазами главы Кремля сразу подхватили иностранные и украинские СМИ.
Кстати, российское телевидение в этом году показало выход сборной Украины. А ведь на летней Олимпиаде его перебили рекламой.
В то же время, американский комментатор, объявляя выход украинских олимпийцев, вспомнил о многотысячном войске агрессора возле границ Украины.
Смотрите видео, как Путин "уснул" при выходе сборной Украины: видео
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Шкарлета могут отправить в отставку
Источник: фейсбук Инны Совсун
Скандал из-за выборов президента Киево-Могилянской академии продолжается. Нардеп от партии "Голос" Инна Совсун подала в Верховную Раду проект постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования. Политик отметила, что поддерживает требования студентов несмотря на то, что новые выборы в вузе отменили.
Премьер-министр должен на это отреагировать. Ведь проблема заключается не только в том, что произошло вмешательство в автономию Могилянки, но и в том, что за два года на должности Шкарлет так и не продемонстрировал ни одного видения и понимания, что делать с системой образования,
– отметила Совсун.
Политик добавила, что направила проект постановления для подписания всем народным депутатам.
Студенты не разойдутся, пока министра не уволят
4 января студенты Киево-Могилянской академии пришли под здание Кабинета Министров с требованием отставки Шкарлета. Они скандировали: "Шкарлета на помойку", а в руках держали плакаты с надписями: "Шкарлет = Табачник", "Война с Могилянкой – приговор министерству", "Временный Министр – Могилянка вечная", "Зачем мне система, которая работает против меня" и тому подобное.
Протест студентов под Кабмином / Фото Суспільне
Смотрите видео с протеста студентов:
Молодежь встретилась со Шмыгалем
Студенты отказались ходить на пары и объявили, что будут протестовать до тех пор, пока Шкарлета не уволят. После того представители студенческого самоуправления встретились с премьер-министром Денисом Шмигалем. Политик заверил молодежь, что он на их стороне и поддерживает автономию университетов.
Студенты договорились с премьером, что предоставят письменное обращение об отставке министра образования. После этого Шмыгаль начнет политические консультации с Верховной Радой относительно проверки этого запроса.
На проверку всех фактов может уйти несколько недель. Могилянка в течение всего этого времени будет бастовать – пока наше финальное обращение об отставке Шкарлета не будет выполнено,
– заявил член Могилянского сообщества Николай Рыбытва.
Студенты встретились с премьер-министром / Фото Дениса Шмигаля
Почему протестуют студенты
- Киево-Могилянская академия провела выборы президента. Однако во время голосования в помещение ворвались неизвестные люди в масках и повредили урны.
- Победителем голосования стал экс-министр образования и науки, экс президент НаУКМА Сергей Квит. Однако МОН решило не признавать эти выборы и назначило новые.
- Именно поэтому и возмутились студенты и вышли на протест. Впоследствии приказ министерства о перевыборах отменили. Однако активисты так и не разошлись, ведь они требуют и отставки Сергея Шкарлета.
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Печальное поражение Украины в матче с Россией
Источник: 24 канал
Сборная Украины сыграла в полуфинале Евро-2022 по футзалу против России. К сожалению, наши игроки проиграли со счетом 2:3. Теперь украинские футболисты сразятся за третье место.
Российским спортсменам удалось забить быстрый гол и мяч после рикошета дезориентировал голкипера Украины Кирилла Ципуна и влетел в сетку ворот. Поэтому первым счет открыли, к сожалению, россияне. На 15-й минуте они удвоили преимущество.
Уже через минуту сборная Украины сократила отставание. Нашей команде удался эффектный розыгрыш, который ударом в угол ворот закончил Евгений Серый. Второй гол Украины забил Даниил Абакшин. Впрочем, победа все равно была за противником.
Смотрите видео гола Украины в ворота россиян:
Зеленский подбодрил сборную
Президент Владимир Зеленский в своем твиттере поблагодарил футболистов за "характер и классную игру". Он подчеркнул, что Украина ждала полуфинала футзального Евро 17 лет. Поэтому спортсмены – наши герои. "Верим – путь в финал будет значительно короче", – подытожил глава государства.