15:29
7 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как выглядит счастье для россиян. Пиня против научного прогресса
      Вєсті Кремля
      21:30, 6 марта
      Вести.UA: Неуловимый Труханов. Лайфхак как не заметить 84 килограмма героина
      Вєсті.UA
      19:52, 6 марта
      Новые горизонты украинского кино или Как "Укртелефильм" превратился в строительную площадку
      ЦРУ
      09:00, 6 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА

      Открытие первой IKEA в Украине снова откладывается: что об этом известно

      77 Читати новину українською
      IKEA в Украине: что известно об изменениях
      IKEA в Украине: что известно об изменениях / Коллаж 24 канала

      Открытие первого в Украине магазина IKEA переносится, также изменяются условия выхода шведского мебельного гиганта на украинский рынок.

      Первый в Украине магазин IKEA должен был открыться в ТРЦ Ocean Mall в Киеве уже осенью 2019 года.

      Читайте также: IKEA в Украине: топ-10 фактов о шведском мебельном гиганте

      Теперь стало известно, что шведская компания планирует открыть в Киеве 4 небольших магазина площадью около 500 квадратных метров, а открытие первого в ТРЦ Ocean Mall откладывается на более поздний срок. Об этом пишет LIGA.net.

      Издание ссылается сразу на 3 собеседников, которые подтвердили эти данные: директор торговой сети, консультант по недвижимости и директор столичного торгового центра.

      Какие причины?

      Изменения связаны с задержкой ввода в эксплуатацию ТРЦ Ocean Mall, который должен был стать первой крупной торговой точкой IKEA в Украине.

      Основатель компании "Мандарин Плаза" Вагиф Алиев, которому принадлежит сеть ТРЦ в Киеве, в частности Ocean Mall, в конце 2018-го анонсировал, что открытие нового торгово-развлекательного комплекса, запланировано на 1 сентября 2019.

      IKEA в Ocean Mall должна была занимать площадь примерно 6000 квадратных метров.

      IKEA
      Открытие IKEA в ТРЦ Ocean Mall переносится // Фото: Getty images

      Один из собеседников издания отметил, что, когда в начале 2019-го стало понятно, что Ocean Mall не откроют вовремя – IKEA решила не ждать.

      Что изменится?

      Представители шведской компании обратились к консультантам по недвижимости с просьбой подыскать 4 помещения в уже открытых торговых центрах площадью примерно 500 квадратных метров.

      Эти торговые точки будут заниматься выдачей товаров предварительно заказанных онлайн.

      Президент консалтинговой компании UTG Вадим Непоседов уверяет, что проблем с предложением нет: торговые центры готовы предоставить площадь для открытия на своей территории IKEA. Из-за большого интереса украинцев к этому бренду рассчитывают на большой поток посетителей.

      IKEA в Україні магазин стільці
      IKEA в Украине: открытие первого большого магазина переносится // Фото: Getty images

      В декабре 2018 IKEA подписала контракт с группой компании "Новая почта" о логистике и доставке заказов в Украине.

      что известно о выходе IKEA на украинский рынок:
      •  
      blog_ava
      Никита Добрынин стал Холостяком 9 сезона: что известно о главном герое шоу
      сегодня
      3478
      Теги: Новости недвижимости Новости Киева Бизнес IKEA
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Мова – зброя проти "русского мира", або Чому необхідно ухвалити занопроект про мову
      сегодня , 15:00 Мова – зброя проти "русского мира", або Чому необхідно ухвалити занопроект про мову
      Артем Овдієнко 108
      8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      4 марта , 13:00 8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      Олена Булан 31569
      8 марта – праздновать или нет? Опрос
      сегодня , 08:13 8 марта – праздновать или нет? Опрос
      903
      Открытие первой IKEA в Украине снова откладывается: что об этом известно
      сегодня , 14:06 Открытие первой IKEA в Украине снова откладывается: что об этом известно
      77
      Битва Тимошенко, Порошенко и Зеленского: что обещают кандидаты избирателям
      сегодня , 13:30 Битва Тимошенко, Порошенко и Зеленского: что обещают кандидаты избирателям
      Павло Казарін 304
      Дача и квартиры жены: какой недвижимостью владеет Анатолий Гриценко
       2 марта , 21:01
      Почему в Украине дорожает недвижимость: объяснение архитектора
       1 февраля , 11:59
      Книжный шкаф, который никогда не упадет: японский архитектор спроектировал уникальный дом
       23 февраля , 11:24
      Экс-регионал хочет построить 100-метровый небоскреб в историческом центре Киева: фото
       7 февраля , 18:54
      Поисковая система Ring пополнилась информацией о градостроительных условиях Киева
       4 марта , 14:27
      Что делает Brexit с ценами на элитное жилье в Лондоне
       6 февраля , 13:49
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук