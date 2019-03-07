Открытие первой IKEA в Украине снова откладывается: что об этом известно

Открытие первого в Украине магазина IKEA переносится, также изменяются условия выхода шведского мебельного гиганта на украинский рынок.

Первый в Украине магазин IKEA должен был открыться в ТРЦ Ocean Mall в Киеве уже осенью 2019 года.

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Теперь стало известно, что шведская компания планирует открыть в Киеве 4 небольших магазина площадью около 500 квадратных метров, а открытие первого в ТРЦ Ocean Mall откладывается на более поздний срок. Об этом пишет LIGA.net.

Издание ссылается сразу на 3 собеседников, которые подтвердили эти данные: директор торговой сети, консультант по недвижимости и директор столичного торгового центра.

Какие причины?

Изменения связаны с задержкой ввода в эксплуатацию ТРЦ Ocean Mall, который должен был стать первой крупной торговой точкой IKEA в Украине.

Основатель компании "Мандарин Плаза" Вагиф Алиев, которому принадлежит сеть ТРЦ в Киеве, в частности Ocean Mall, в конце 2018-го анонсировал, что открытие нового торгово-развлекательного комплекса, запланировано на 1 сентября 2019.

IKEA в Ocean Mall должна была занимать площадь примерно 6000 квадратных метров.



Открытие IKEA в ТРЦ Ocean Mall переносится // Фото: Getty images

Один из собеседников издания отметил, что, когда в начале 2019-го стало понятно, что Ocean Mall не откроют вовремя – IKEA решила не ждать.

Что изменится?

Представители шведской компании обратились к консультантам по недвижимости с просьбой подыскать 4 помещения в уже открытых торговых центрах площадью примерно 500 квадратных метров.

Эти торговые точки будут заниматься выдачей товаров предварительно заказанных онлайн.

Президент консалтинговой компании UTG Вадим Непоседов уверяет, что проблем с предложением нет: торговые центры готовы предоставить площадь для открытия на своей территории IKEA. Из-за большого интереса украинцев к этому бренду рассчитывают на большой поток посетителей.



IKEA в Украине: открытие первого большого магазина переносится // Фото: Getty images

В декабре 2018 IKEA подписала контракт с группой компании "Новая почта" о логистике и доставке заказов в Украине.