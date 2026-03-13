"Вспомни, кем ты был": Ющенко эмоционально обратился к Орбану и показал совместное фото
Третий президент Украины Виктор Ющенко опубликовал открытое письмо к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. В обращении он призвал венгерского политика пересмотреть свою позицию относительно войны России против Украины и вспомнить общие ценности свободы.
Открытое письмо Ющенко обнародовал на своей странице в фейсбуке.
Что написал Ющенко в открытом письме к Орбану?
Третий президент Украины Виктор Ющенко обратился с открытым письмом к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. В нем он напомнил о временах, когда страны Центральной и Восточной Европы вместе боролись за свободу и освобождение от имперского влияния.
Ющенко отметил, что когда-то Орбан был политиком, который хорошо понимал цену независимости и достоинства. В то же время он выразил удивление нынешними действиями венгерского премьера, которые, по его словам, противоречат тем ценностям, за которые боролись народы региона.
Виктор Ющенко и Виктор Орбан в 1999 году / Фото с фейсбук-страницы Ющенко
Ющенко подчеркнул, что сегодня Украина воюет не только за собственную территорию, но и за безопасность всей Европы. Он также напомнил об исторических событиях в Венгрии, когда советские танки появились на улицах Будапешта.
В письме Ющенко призвал Орбана вспомнить уроки истории и вернуться к принципам свободы и европейской солидарности. По его словам, история всегда оценивает решения политических лидеров, особенно во времена больших испытаний.
Как Орбан демонстрирует свою негативную позицию к Украине?
Виктор Орбан признался, что рассматривает Украину как "буфер" между Россией и Венгрией. Он заявил, что Венгрия готова оказывать Киеву определенную поддержку, но выступает против вступления страны в Евросоюз.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняет Украину в высоких ценах на топливо из-за блокирования поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". Орбан обратился к Еврокомиссии с требованием снять энергетические санкции с России, считая, что это угрожает энергобезопасности ЕС.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко отметил для 24 Канала, что риторика Орбана радикализировалась после визита Марко Рубио в Будапешт и поддержки Трампа. Это может указывать на скоординированное давление на Украину.