Открываю глаза, а там папа, – в Ровно школьнику устроили сюрприз с возвращением папы-военного

В Ровно военный устроил сыну сюрприз. Боец Владимир Боднар только вернулся из зоны ООС и посетил урок сына. Мальчику завязали глаза – якобы учили накладывать повязку. "Пациентом", пока школьник не видел, стал его отец.

Сюрприз помогла устроить руководитель "Ровно – Такмед" Татьяна Воронцова. Она занимается обучением домедицинской помощи.

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Отец не видел сына с февраля

Военный 108 горно-штурмового батальона Владимир Боднар был на войне с самого начала. Он провел 7 ротаций на первой линии, а 4 последних был старшим на позиции. За все годы визиты домой продолжались всего несколько дней или неделю. Лишь однажды удалось приехать на полгода.

С сыном поледний раз виделся еще в феврале. Накануне Владимир написал жене сообщение, что возвращается.

Хотя сердце сжималось, там дом и семья, а здесь – собратья, уже тоже, как родные,

– сказал боец.

Хотел сделать сюрприз для сына

Мужчина решил сделать свое возвращение особенным для сына. Поэтому и обратился к "Ровно – Такмед". Руководитель организации Татьяна Воронцова отметила, что есть видео, как во всех странах мира ветераны возвращаются к родным. В Украине такого не было.

Во время урока "Я исследую мир" в класс тихонько зашел Владимир. Его сын в это время как раз учился с завязанными глазами накладывать повязку при кровотечении.