По примеру США: у Европы есть проверенный способ получения денег для помощи Украине

Несколько раз поднимался вопрос, что европейские страны совместно возьмут деньги в долг и дадут их Украине. Ранее европейцам удавалось избежать совместных заимствований, но не в этот раз.

Об этом 24 Каналу сказал доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач. Он рассказал, откуда Европа может брать деньги, чтобы поддерживать Украину.

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Европа становится готовой к стратегическим решениям

Каждый раз Европе удалось избегать заимствований, ведь находились какие-то другие инструменты, в частности доходы от замороженных российских активов. Однако ЕС все равно придется идти путем более похожим на американский – заимствовать совместно, чтобы строить европейскую армию, усиливать Украину и думать, как ЕС должен жить в мире, где Соединенные Штаты Америки могут быть не стратегическим партнером.

Доктор экономических наук объяснил, что США постоянно поднимают планку долга, то есть фактически берут кредит у Федеральной резервной системы. Из этих денег американцы потом финансируют крупные проекты, покрывают дефицит государственного бюджета Соединенных Штатов Америки и тому подобное. В конце концов, получается, что они финансируют, в частности помощь Украине, через увеличение собственных долгов.

Если Европа не предложит решение и покажет слабость, то инвесторы побегут из ЕС и тогда, возможно, евро будет терять свою силу. Впрочем, сейчас все наоборот, – сказал Длигач.

Проанализировав политику европейских лидеров, он сделал вывод, что в ближайшие недели подход Европы станет более стратегическим и она восстановит доверие инвесторов и собственных граждан.

Конечно, лучше было бы что-то делать раньше, готовиться заранее, но факт такой – решение может быть принято сейчас или завтра,

– отметил доктор экономических наук.

Он подытожил, что сегодня Европейский Союз становится готовым к принципиальным стратегическим решениям, несмотря на то, что российские прокси, в частности премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пытались разрушить европейское единство.

К слову, европейские страны готовят пакет военной помощи Украине по меньшей мере на 6 миллиардов евро. Таким образом ЕС хочет укрепить стратегическую позицию Киева перед потенциальными переговорами с Россией под руководством США.

Кроме того, страны Евросоюза планируют создать миллиардный пакет на закупку военной техники для Украины. Глава МИД Германии Анналена Бербок намекнула, что сумма может составлять около 700 миллиардов евро.