Война на опережение: Лукашенко наконец-то рассказал, откуда готовилось нападение

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко наконец-то рассказал, откуда готовилось нападение на его страну. По его словам, Россия якобы "сработала на опережение".

Об этом Лукашенко заявил в своем новом интервью, информирует 24 канал. Напомним, ранее белорусский президент вдруг заговорил, что "Россия развалится".

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Лукашенко наконец-то рассказал, откуда готовилось нападение

Президент Беларуси считает, что в 2021 – 2022 годах с Донбасса должна была начаться война против России, но она сработала на опережение.

Мы точно знаем (в ближайшее время, я Путину сказал, мы обнародуем эти факты), как они должны были после 2020 года – мятежа в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области с войсками НАТО (захватят у нас власть), начать войну против России с Донбасса,

– заявил Лукашенко.

По его словам, причиной должно было стать то, что Россия захватила чужие территории.

"Оттуда должна была начаться война в 2021-м, может, 2022 году. Россия сработала на опережение. Поэтому не надо Россию упрекать в силу заявлений Порошенко, Меркель. Лживых заявлений, что Россия начала войну", – добавил Лукашенко.

Лукашенко пристыдил заявления Меркель о минских соглашениях

Недавно Ангела Меркель заявила, что минские соглашения 2014 – 2015 годов были попыткой дать Украине время стать сильнее.

Лукашенко уже успел сказать, что не ожидал такого от Меркель. Белорусский президент считает, что экс-канцлер "поступила мелко и мерзко", и она якобы "хочет быть в тренде".