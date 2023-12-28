Откуда пытаются сбежать россияне: оперативная сводка от Свитана

Во временно оккупированном Крыму поздно вечером 27 декабря прогремели взрывы в районе Севастопольской бухты. Как пишут в крымских телеграм-каналах, было примерно 5 звуков "хлопка". О его результатах пока неизвестно.

В эфире 24 Канала военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил взрывы в Крыму.

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Взрывы в Крыму

По мнению военного эксперта, понимание процессов у нас есть. Уже понятно, что сейчас каждый день и ночь будет что-то лететь в Крым. Идет подготовка будущего поля сражения на следующий год. И касается это именно Севастопольской бухты.

Россияне пытаются оттуда убежать, сворачивают некоторые службы. Вот сейчас пытаются перевести специальную инженерную службу, которая заряжает "Калибры" в корабли и подводные лодки,

– рассказал Роман Свитан.

Он добавил, что сейчас россияне пытаются все собрать, демонтировать и перекинуть всю эту конструкцию в Новороссийск. Ведь теперь им негде заряжаться. Если, например, подлодка подходит на перезарядку "Калибров", ей нужно подойти и всплыть. Соответственно по ней что-то может прилететь.

Поэтому сейчас россияне не используют "Калибров". Они понимают, что лодку, отстрелявшую "Калибры", нужно держать в боевом состоянии. Заряжать нужно сразу, то есть перезарядка должна произойти именно в районе Севастополя. Вот они сейчас пытаются все собрать и перекинуть в Новороссийск, чтобы избежать опасности.

Уничтожение ПДК "Новочеркасск"

В ночь на 26 декабря Украина нанесла удар крылатыми ракетами по большому десантному кораблю. ЧФ России "Новочеркасск", который стоял в Феодосийском порту.

По словам Свитана, взрыв был очень мощный, ведь там наверняка было более тысячи тонн взрывчатки.

"Может, там сейчас и больше будет повреждений. То есть серьезная, правильная, грамотно выполнена задача, которую нужно однозначно повторять", – отметил военный эксперт.

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