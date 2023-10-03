Глава фонда "Русь сидящая" и российская оппозиционерка Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что война стала "социальным лифтом" для сотен тысяч россиян.

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Романова подчеркнула, что вокруг российского города Иркутск царит 16 век, где нет нормальной работы, надлежащих условий для жизни и будущего.

И вот Россия "случайно" начинает войну против Украины и оккупантам начинают платить 200 тысяч рублей в месяц при желании отправиться на фронт. То есть, россиянам война стала выгодной, учитывая возможность постоянно зарабатывать.

Однако если российские захватчики не желают воевать на территории Украины, то существует другая альтернатива. Для таких людей открыли заводы по производству БПЛА и другого военного оружия, где платят стабильную зарплату – до 100 тысяч рублей.

Россия приспособилась к войне. Россиянам нужна война как экономика. Россиянам нужна война как "социальный лифт". Россиянам нужна война как способ примирения себя с окружающей реальностью,

– заметила Романова.

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Цинизм зашкаливает

По словам оппозиционерки, на российских пропагандистских каналах показывают ужасающие репортажи. Так, одна женщина рассказывала, что не против, чтобы ее двое сыновей воевали против Украины, поскольку получают за это неплохие деньги.

Люди реально так мыслят. Люди из социального дна. Люди малообразованные. А для Путина и путинской элиты – это эффективный способ многих проблем. Ведь маргинальные слои общества для России и Путина – излишни,

– резюмировала Ольга Романова.

Речь идет о миллионах россиян, которые никому не нужны в России, а на фронте – нужны.

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