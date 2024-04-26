Такое мнение 24 Каналу высказал авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский, добавив, что украинцы уже видели результат работы ATACMS. В частности говорится об ударах по Джанкою.
Смотрите также Для уничтожения целей в Крыму: что известно о ракетах ATACMS, которые США передали Украине
Ракеты эффективно себя показали
Мы видели, что произошло в оккупированном Джанкое, когда там отработали ATACMS по аэродрому. Было высокоточное попадание, в частности в современные системы противовоздушной обороны России, хотя враг убеждал якобы их С-400 может сбивать любые цели.
Кроме этого, поврежден склад боекомплекта, авиационный парк вертолетов, самолетов. Поэтому в оккупированном Крыму много целей для ATACMS. Не надо забывать и о территориях, которые рядом с линией соприкосновения. Там также есть определенные элементы, склады, командные пункты.
Думаю, высокоточные ракеты будут привлечены именно для важных объектов и с расчетом на то, что нужно Вооруженным Силам для уничтожения стратегических целей на территории, которую оккупировала Россия,
– отметил авиаэксперт.
Хотя в СМИ сообщают о передаче якобы 100 ракет, но нет информации о точном количестве ATACMS. К тому же это не означает, что все ракеты поступят сразу, вероятно, их будут передавать партиями.
Какое отличие между ATACMS и Storm Shadow
Если говорить о дальнобойном оружии, то сейчас Украина имеет ATACMS, Storm Shadow, SCALP-EG – весь этот вид вооружения мы уже видели. Дополнить комплект должны были бы немецкие Taurus.
ATACMS – это ракеты, которые используются с "поверхности – поверхности". Если говорим о Storm Shadow или SCALP-EG – это ракеты "воздух – поверхность", поэтому они имеют разное применение,
– рассказал Анатолий Храпчинский.
Кроме этого, у них разная эксплуатация: с авиационных или наземных носителей. Если использовать с авиации, то здесь быстрое реагирование, ведь самолеты подлетели, отстреляли и улетели обратно.
ATACMS для Украины: что известно
- Западные СМИ написали, что США якобы тайно передали Украине 100 ракет ATACMS. Это произошло в рамках пакета помощи на 300 миллионов долларов, который приняли в марте 2024 года. Ранее США опасалось такого решения, но большее использование Россией баллистических ракет повлияло на позицию страны.
- В Офисе Президента Украины такие сообщения назвали спекулятивными. Михаил Подоляк отметил, что наличие ATACMS будет заметным, учитывая количество уничтоженной инфраструктуры агрессора. Сегодня такие удары осуществляют благодаря средствам украинского производства.
- Впоследствии в Белом доме сообщили, что передачу дальнобойного оружия держали в тайне по просьбе Украины. Это делалось для сохранения оперативной безопасности. О том, как именно используют ракеты и к каким операциям привлекут – должна сказать украинская сторона.