Полевой комфорт против свинарник: на видео сравнили быт героев ВСУ и оккупантов

В сети показали, как отличаются условия, в которых живут украинские герои и российские захватчики. Воины ВСУ, находясь на фронте, создают для себя максимально возможный комфорт и убирают даже в полевых жилищах.

Тем временем российские оккупанты сидят в традиционном для себя свинарнике. Захватчики даже не пытаются убрать горы мусора вокруг. Очевидно, брошенные Кремлем на верную смерть россияне чувствуют себя настолько одинокими, что хотят, чтобы рядом с ними развелись хотя бы крысы.

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Если бы захватчики увидели кадры, как украинские герои строят свои дома, то, очевидно, пополнили бы ряды "двухсотых" от зависти.

Как живут воины ВСУ: смотрите видео

Россияне же традиционно не пытаются ничего изменить, чтобы улучшить свой уровень жизни. О том, что можно элементарно убрать мусор, ни один представитель "второй армии мира", конечно, не догадался.

Условия, в которых живут россияне, нельзя охарактеризовать даже словом "хлев". Потому что хлева в Украине – гораздо чище.

Ужасные условия, в которых сидят оккупанты: смотрите видео

Россияне продолжают разграблять временно оккупированные территории

За время полномасштабного вторжения в Украину россияне стали символом мародерства. Они воруют все, до чего могут дотянуться. Ничего святого для врага нет.

Предчувствуя, что в Херсоне от них скоро и следа не останется, оккупанты начали разграблять местный онкодиспансер. О людях, которые останутся без необходимой помощи, враг, конечно, не думает. Оккупанты вывозят все: от аппаратуры до мебели.

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