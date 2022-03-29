Отложение санкций – сотни невинных жертв, – Стефанчук обратился к главам стран-членов ЕС

Сегодня, 29 марта, Председатель Верховной Рады Украины выступил на Конференции Глав Парламентов государств-членов ЕС. Главной темой встречи стал вопрос об усилении санкций против России.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины. Стефанчук подчеркнул, что особенностью войны России против Украины является стремление агрессора нанести больше человеческих страданий, поэтому мир должен действовать соответственно.

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О чем говорилось на Конференции Глав Парламентов государств-членов ЕС

По его словам, все причастные к военным преступлениям должны нести ответственность и предстать перед судом. Руслан Стефанчук добавил, что мир не безразличен к страданиям украинцев – помощь поступает к нам отовсюду.

В то же время председатель Верховной Рады Украины подчеркнул: если не остановить агрессора и не уничтожить источник боли, следует ожидать худшего сценария.

Больше жертв, больше погибших детей, больше беженцев. А главное – нам следует ожидать большей войны, ведь Россия открыто говорит, что ее цели выходят далеко за пределы Украины,

– акцентировал Руслан Стефанчук.

Он отметил, что план действий понятен – жесткие санкции, поддержка жизнедеятельности украинцев и предоставление нам средств ведения войны. И самое главное – нужно лишить Кремля возможности запускать новые и новые ракеты на головы украинцев, нужно отказаться от российских энергоносителей, отключить абсолютно все банковские и финансовые учреждения России от SWIFT.

Но я слышу от некоторых: "мы введем санкции если…", "санкции будут, но…". Никаких "но" и "если". Никаких условностей. Все, что должно произойти для введения жесточайших санкций – уже произошло. И этот ужас называется война. Война в сердце Европы,

– радикально заявил Стефанчук.

По его убеждению, каждый день отложения санкций – это сотни невинных жертв. Учитывая это, Глава Парламента Украины призвал глав парламентов государств-членов ЕС не искать новых триггеров для введения новых санкций.

"Вы являетесь прямыми представителями почти 500 миллионов граждан ЕС. В ваших парламентах представлено все разнообразие политического спектра Европы… Мы должны выполнить нашу роль как политиков. Как представителей наших граждан. Мы должны спасти их от того зла, которое сегодня происходит и может вскоре, как эпидемия, страшная эпидемия войны, прийти и на вашу землю», – призвал Руслан Стефанчук.

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