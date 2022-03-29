Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України. Стефанчук наголосив, що особливістю війни Росії проти України є прагнення агресора завдати найбільше людських страждань, тож світ повинен діяти відповідно.

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Про що йшлося на Конференції Голів Парламентів держав-членів ЄС

За його словами, всі причетні до воєнних злочинів мають нести відповідальність і постати перед судом. Руслан Стефанчук додав, що світ не байдужий до страждань українців – допомога надходить до нас звідусіль.

Водночас Голова Верховної Ради України наголосив: якщо не зупинити агресора та не знищити джерело болю, слід чекати найгіршого сценарію.

Більше жертв, більше загиблих дітей, більше біженців. А головне – нам слід чекати більше війни, адже Росія відкрито говорить, що її цілі виходять далеко за межі України,

– закцентував Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що план дій зрозумілий – найжорсткіші санкції, підтримка життєдіяльності українців та надання нам засобів ведення війни. Й найголовніше – потрібно позбавити Кремля можливості надсилати нові й нові ракети на голови українців, потрібно відмовитися від російських енергоносіїв, виключити абсолютно всі банківські та фінансові установи Росії від SWIFT.

Але я чую від декого: "ми введемо санкції якщо…", "санкції будуть, але…". Ніяких "але" і "якщо". Жодних умовностей. Все, що мало відбутись для введення найжорстокіших санкцій – вже відбулось. І цей жах зветься війна. Війна в серці Європи,

– радикально заявив Стефанчук.

На його переконання, щодень відкладення санкцій – це сотні невинних жертв. З огляду на це, Голова Парламенту України закликав голів парламентів держав-членів ЄС не шукати нових тригерів для введення нових санкцій.

"Ви є прямими представниками майже 500 мільйонів громадян ЄС. У ваших парламентах представлено все різноманіття політичного спектра Європи… Ми маємо виконати нашу роль як політиків. Як представників наших громадян. Ми маємо врятувати їх від того зла, яке сьогодні відбувається та може незабаром, як епідемія, страшна епідемія війни, прийти й на вашу землю", – закликав Руслан Стефанчук.

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