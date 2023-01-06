Отмечены "Z": в Беларусь перебросили еще не менее 50 единиц техники

В Беларусь из России был доставлен очередной эшелон с военной техникой. На многих грузовиках есть опознавательный символ "Z".

Только вчера в Беларусь перебросили новую партию БТРов и бронированно-медицинских машин, а сегодня россияне продолжили опрокидывание техники.

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Как сообщает мониторинговый сайт "Белорусские гаюн", теперь в эшелоне прибыло около 43-х единиц КамАЗов и Уралов, БАЗ-6306, 5 бензовозов, 2 зенитные установки ЗУ-23-2, полевые кухни и бочки для воды.

Отмечают, что на одной из машин номера с 44 регионом России – это Западный военный округ.

В Беларусь из России прибыла новая партия техники / Фото "Белорусские гаюн"

В Беларуси п планируют обучение авиационных подразделений

В Беларуси заявили, что вроде бы планируют проведение совместных лётно-тактических учений авиационных подразделений вместе с российской армией. Однако очевидно, что это ложь, поскольку БТРы "не летают" и в таком количестве для летных учений явно не нужны.

Актуально об угрозе с территории Беларуси

Глава ГНСУ Сергей Дейнеко сообщил, что на территории Беларуси находятся более 10 тысяч российских военных.

3 января в Беларуси в Мачулищах приземлился российский самолет ДРЛО А-50У Это воздушное судно помогает наводить цели для атак.

30 декабря через 13 часов в аэропорт в Мачулищах прилетели военные самолеты России. В частности, на территории Беларуси появилось шесть Ил-76МД. В

С октября Россия перебрасывает в Беларусь по железной дороге военную технику, имущество и военных. Это может свидетельствовать о том, что Россия продолжает готовить Белоруссию к новым ударам по территории Украины. В ноябре и декабре продолжалось перемещение техники.