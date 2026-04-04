Минобороны отменяет 56 бумажных документов: что изменится для военных
- Министерство обороны Украины отменило 56 бумажных документов в воинских частях, чтобы упростить процессы и перейти на цифровой формат.
- Обновленные приказы запрещают дублировать данные на бумаге в подразделениях с цифровыми системами, что позволяет ускорить поставки и учет имущества.
Министерство обороны обновило ряд приказов, чтобы сократить бюрократию и перевести учет в цифровой формат. В воинских частях отменяют десятки бумажных документов и упрощают ключевые процессы обеспечения.
Отмена бумажной бюрократии поможет быстрее выполнять боевые задачи. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Что известно об отмене бумажных документов?
Министерство обороны Украины продолжает реформу по дерегуляции и цифровизации процессов в армии. Для этого обновлены приказы №440, №300, №81 и №35.
Отныне в подразделениях, где уже работают цифровые системы учета военного имущества, запрещается дублировать данные на бумаге. Это означает отказ от бумажных журналов, книг и отчетов, если информация уже внесена в электронные системы.
Больше всего изменений почувствуют воинские части – для них отменено 56 бумажных документов. Также сокращение коснется:
- служб обеспечения органов военного управления (минус 28 документов),
- подразделений территориального обеспечения (16),
- складов (12),
- подразделений (15).
Кроме этого, упрощен ряд процедур. В частности, перевод военного имущества в эксплуатацию теперь происходит автоматически в системе без бумажных актов. Поставка товаров оборонного назначения также ускорена – имущество передается по накладной, а документы для оплаты формируются параллельно.
Отдельно усовершенствован учет беспилотников: их можно разукомплектовывать сразу после поступления и передавать подразделениям только необходимые компоненты. Это позволяет быстрее обеспечивать военных нужным оборудованием без лишних задержек.
Меньше бюрократии – больше времени на боевые задачи. Быстрый и удобный учет позволяет быстрее принимать решения и повышает эффективность войска,
– отметил министр обороны Михаил Федоров.
Последние заявления и изменения Минобороны
В СМИ распространили информацию, что в приложение Резерв+ нельзя войти анонимно, а все данные сразу видят ТЦК. В комментарии для 24 Канала Министерство обороны опровергли соответствующие заявления. В ведомстве отметили, что ТЦК не могут увидеть больше информации, ни и, что доступна в государственных реестрах.
Кроме того, Минобороны Украины опровергло сообщение о возможности отправки электронных повесток. Там отметили, что это не предусмотрено законодательством. Также никакие сообщения о разработке технических механизмов для внедрения такого способа оповещения военнообязанных – не соответствуют действительности.
Известно, что Минобороны готовит новые правила мобилизации, чтобы уменьшить конфликты между гражданскими и военными ТЦК. Изменения направлены на справедливое распределение мобилизационной нагрузки и минимизацию нарушений прав человека.