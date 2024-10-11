Петиция против отмены летнего времени набрала необходимое количество подписей

ВРУ приняла 16 июля закон 4201 об отмене перевода часов. Через два дня на сайте президента появилась петиция против этого, которая по состоянию на 11 октября набрала более 25 200 подписей.

Автором петиции был нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Теперь ее должен рассмотреть президент.

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О чем говорится в петиции против отмены перевода часов

Гончаренко призвал Зеленского ветировать законопроект об исчислении времени, которым должны отменить перевод часов. Он считает, документ "недоработанным" и "вредным" для страны.

Однако, соответствующее принятое решение несет за собой значительные проблемы и неудобства прежде всего для граждан. Так, теперь согласно "нового времени" – рассвет летом будет наступать около 3 часов ночи, особенно ощутимо это будет на востоке страны. А сумерки соответственно около 20 вечера,

– говорится в тексте петиции.

Также нардеп отметил, что закон не будет полезным и в вопросе экономии электроэнергии, потому что увеличатся расходы на электроэнергию для потребителей и предприятий в вечерние часы весной, летом и осенью.

Гончаренко добавил, что в таком случае разница между Украиной и Европой во время составит 2 часа, а это "существенно будет влиять на эффективность нашего сотрудничества с партнерами".

К слову, президента ветировать закон просила и Академия наук высшей школы. Ученые тоже аргументировали свою позицию тем, что отмена перевода часов увеличит расходы электроэнергии в вечерние часы весной, летом и осенью, что будет ощутимым в условиях отключений света. Между тем в утренние часы солнечный свет будет тратиться зря.

В академии также отметили, что во многих странах мира до сих пор переводят часы, а ВРУ приняла свое решение без выводов ученых.