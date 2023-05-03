Однако российский политтехнолог и публицист Марат Гельман уверен, что в стране-агрессоре уже все парады отменили. Просто еще не все объявили эту информацию. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Россияне поймут, что они на войне

Он отметил, что россияне не могут устроить парады не только потому, что боятся партизан.

Они могли провести парад во Владивостоке – вдали от военных действий. Но у них нет танков, которые могли бы привлечь к этим мероприятиям. Все свои танки они собрали на границе с Украиной,

– предположил политтехнолог.

По его мнению, именно 9 мая станет тем днем, когда россияне поймут, что они на войне и что что-то идет не так.

Недавно прошла информация, что администрация президента Владимира Путина дала распоряжение своим медиа больше не унижать ВСУ, а наоборот говорить, какая это мощная армия и как она обеспечена Западом.

"Делается это для того, чтобы помягче признать поражение. Кремль начал играть в поражение", – уверен Гельман.

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Будет поражение

Он обратил внимание на запугивания владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Тот начал говорить, что уйдет с фронта, если ему чего-нибудь не дадут.

Смысл этого заявления один: когда будет поражение России, Пригожин скажет, видите, я ушел и украинские войска пошли в наступление,

– объяснил собеседник.

Марат Гельман подчеркнул, что в целом есть такое чувство, что российские власти готовят людей к тому, что никакой победы быть не может. И они вернутся к границам по состоянию на 24 февраля 2022 года.

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