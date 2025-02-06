Суд в США заблокировал указ Трампа об ограничении права на гражданство по рождению

Дональд Трамп подписал указ о лишении права на гражданство по рождению. Суд. в свою очередь, заблокировал его.

Суд в США 5 февраля заблокировал указ президента Дональда Трампа об отмене автоматического предоставления гражданства детям, родившимся в стране. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Указ уже оспаривали

Вероятно, этот указ является неконституционным и "противоречит 250-летней истории гражданства страны по рождению". По словам судьи Деборы Бордман, указ нарушает 14-ю поправку Конституции, прецеденты Верховного суда и исторические принципы гражданства в США.

По ее словам, дети, которые подпадают под действие приказа, будут лишены прав и преимуществ граждан США, а их родители столкнутся с нестабильностью и неопределенностью относительно статуса гражданства своих нерожденных детей.

Ни один суд в стране никогда не поддержал толкование президента. Этот суд не будет первым,

– заявила судья.

В частности, в Мэриленде 5 беременных женщин, чьи дети могут пострадать от указа Трампа, оспаривали его. Также к этому прибегли две группы, защищающие права иммигрантов.

Несколько обжалований также состоялось по всей стране. Юристы считают, что дело может дойти до Верховного суда.