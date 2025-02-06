Суд у США 5 лютого заблокував указ президента Дональда Трампа про скасування автоматичного надання громадянства дітям, які народилися в країні. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

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Указ вже оскаржували

Ймовірно, цей указ є неконституційним і "суперечить 250-річній історії громадянства країни за народженням". За словами судді Дебори Бордман, указ порушує 14-ту поправку Конституції, прецеденти Верховного суду та історичні принципи громадянства у США.

За її словами, діти, які підпадають під дію наказу, будуть позбавлені прав і переваг громадян США, а їхні батьки зіткнуться з нестабільністю та невизначеністю щодо статусу громадянства своїх ненароджених дітей.

Жоден суд у країні ніколи не підтримав тлумачення президента. Цей суд не буде першим,

– заявила суддя.

Зокрема, у Меріленді 5 вагітних жінок, чиї діти можуть постраждати від указу Трампа, оскаржували його. Також до цього вдались дві групи, що захищають права іммігрантів.

Декілька оскаржень також відбулось по всій країні. Юристи вважають, що справа може дійти до Верховного суду.