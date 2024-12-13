Становятся на сторону истцов: почему судьи отменяют штрафы от ТЦК и СП

Суды в Украине начали рассматривать дела об отмене штрафов от ТЦК и СП. С каждым месяцем становится больше решений судей о законности наложенных штрафов.

В большинстве случаев суд поддерживает граждан. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Опендатабот.

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Сколько обращений в суд было по штрафам от ТЦК и СП

С июня по октябрь этого года в реестрах находилось не менее 314 дел об отмене штрафов от ТЦК и СП, которые были зарегистрированы в украинских судах.

Напомним! В июне начали действовать обновленные нормы о нарушении правил воинского учета. На граждан, которые, по мнению представителей ТЦК и СП, их нарушили, накладывали штрафы – от 17 тысяч до 25 тысяч 500 гривен. С начала года на принудительное исполнение передано почти 12 тысяч штрафов.

Так, в июне зарегистрировано всего 10 подобных дел. В июле их было 32, в августе – 90, а в сентябре количество обращений возросло до 148. По состоянию на начало октября суды рассмотрели 34 дела.

Инфографика Опендатабот о количестве отмены штрафов от ТЦК / скриншот

Решения судов по наложению штрафов

По данным Опендатабота, в большинстве случаев судьи отменяют штрафы, наложенные представителями ТЦК и СП.

Опендатабот выборочно проанализировал дела об отмене штрафов и в большинстве случаев суды остаются на стороне истцов и отменяют штрафы,

– говорится в сообщении.

Сейчас основные причины отмены таких штрафов – это:

несоблюдение представителями ТЦК и СП процедуры наложения штрафа

отсутствие убедительных доказательств о нарушении гражданами правил воинского учета

наложение штрафов накладываются в период, когда новые нормы еще не вступили в силу

Напомним, административная ответственность предусмотрена, если военнообязанный отказывается предоставить документы представителям ТЦК. Согласно постановлению Кабмина №560, полиция в таком случае имеет право задержать гражданина.