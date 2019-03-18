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      Отмена статьи о незаконном обогащении: сколько дел уже закрыло НАБУ

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      Глава НАБУ Артем Сытник
      Глава НАБУ Артем Сытник / Фокус

      Из-за отмены статьи о незаконном обогащении Национальное антикоррупционное бюро полностью закрыло 16 уголовных производств и 25 частично.

      Напомним, Конституционный суд отменил статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение. Конституционный суд "признал статью не соответствующей Конституции Украины".

      Читайте также: Без наказания за обогащение: как теперь бороться с коррупцией в Украине

      Что значит статья о незаконном обогащении?Конституционный суд Украины фактически оправдал всех подозреваемых в незаконном обогащении чиновников тем, что отменил уголовную статью о незаконном обогащении. Из-за решения КС, Антикоррупционный суд не сможет привлечь к ответственности чиновников и депутатов по их электронным декларациям.

      Согласно статье о незаконном обогащении, чиновники должны были сами доказывать законность своих доходов. То есть, если чиновник не мог доказать, откуда деньги – он признавался виновным и должен был сесть в тюрьму.

      Однако для правоохранителей не все потеряно, ведь в Уголовном кодексе сохранилась статья 366 об ответственности за недостоверное декларирование. Эта норма также позволяет эффективно наказывать любого госслужащего и депутата. Однако статья 366-1 за недостоверное декларирование наказывает только штрафом и не несет угрозы получить тюремный срок.

      И вот первые результаты скандального решения Конституционного суда не замедлили.

      "По состоянию на 14 марта в связи с решением Конституционного суда от 26 февраля в 16 уголовных процессах, начатых по статье 368-2 Уголовного кодекса Украины, принято решение о закрытии, и досудебное расследование завершено", – пишет "Слово и Дело", ссылаясь на письмо НАБУ.

      Однако не все потеряно. В программе 24 канала "Что это было?" общественная активистка Анастасия Красносельская объяснила: да, действительно, в результате отмены статьи о незаконном обогащении Конституционным судом, детективы вынуждены закрыть и сдать в архив более 65 дел НАБУ; однако определенную часть этих дел можно восстановить за ложь в декларациях.

      Кого из украинского истеблишмента подозревают в незаконном обогащении?

      • экс-исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана;
      • министра инфраструктуры Владимира Омеляна;
      • экс-чиновника Генпрокуратуры Дмитрия Суса;
      • экс-военного прокурора сил АТО Константина Кулика;
      • лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко;
      • заместителя председателя СБУ Павла Демчина.
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      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Коррупция НАБУ
      Источник: 24 Канал
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