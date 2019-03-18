Отмена статьи о незаконном обогащении: сколько дел уже закрыло НАБУ

Из-за отмены статьи о незаконном обогащении Национальное антикоррупционное бюро полностью закрыло 16 уголовных производств и 25 частично.

Напомним, Конституционный суд отменил статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение. Конституционный суд "признал статью не соответствующей Конституции Украины".

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Что значит статья о незаконном обогащении?Конституционный суд Украины фактически оправдал всех подозреваемых в незаконном обогащении чиновников тем, что отменил уголовную статью о незаконном обогащении. Из-за решения КС, Антикоррупционный суд не сможет привлечь к ответственности чиновников и депутатов по их электронным декларациям.



Согласно статье о незаконном обогащении, чиновники должны были сами доказывать законность своих доходов. То есть, если чиновник не мог доказать, откуда деньги – он признавался виновным и должен был сесть в тюрьму.



Однако для правоохранителей не все потеряно, ведь в Уголовном кодексе сохранилась статья 366 об ответственности за недостоверное декларирование. Эта норма также позволяет эффективно наказывать любого госслужащего и депутата. Однако статья 366-1 за недостоверное декларирование наказывает только штрафом и не несет угрозы получить тюремный срок.

И вот первые результаты скандального решения Конституционного суда не замедлили.

"По состоянию на 14 марта в связи с решением Конституционного суда от 26 февраля в 16 уголовных процессах, начатых по статье 368-2 Уголовного кодекса Украины, принято решение о закрытии, и досудебное расследование завершено", – пишет "Слово и Дело", ссылаясь на письмо НАБУ.

Однако не все потеряно. В программе 24 канала "Что это было?" общественная активистка Анастасия Красносельская объяснила: да, действительно, в результате отмены статьи о незаконном обогащении Конституционным судом, детективы вынуждены закрыть и сдать в архив более 65 дел НАБУ; однако определенную часть этих дел можно восстановить за ложь в декларациях.

Кого из украинского истеблишмента подозревают в незаконном обогащении?