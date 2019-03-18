Скасування статті про незаконне збагачення: скільки справ вже закрило НАБУ

Через скасування статті про незаконне збагачення Національне антикорупційне бюро повністю закрило 16 кримінальних проваджень і 25 частково.

Нагадаємо, Конституційний суд скасував статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення. Конституційний суд "визнав статтю такою, що не відповідає Конституції України".

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Що означає стаття про незаконне збагачення?Конституційний суд України фактично виправдав усіх підозрюваних у незаконному збагаченні чиновників тим, що скасував кримінальну статтю про незаконне збагачення. Через рішення КС, Антикорупційний суд не зможе притягнути до відповідальності чиновників і депутатів за їх електронними деклараціями.



Згідно зі статтею про незаконне збагачення, чиновники повинні були самі доказувати законність своїх доходів. Тобто, якщо чиновник не міг довести, звідки гроші – він визнавався винним і повинен був сісти до в’язниці.



Проте для правоохоронців не все втрачено, адже у Кримінальному кодексі збереглася стаття 366 про відповідальність за недостовірне декларування. Ця норма також дозволяє ефективно карати будь-якого держслужбовця і депутата. Однак стаття 366-1 за недостовірне декларування карає лише штрафом і не несе загрози отримати тюремний термін.

І от перші результати скандального рішення Конституційного суду не забарились.

"Станом на 14 березня у зв'язку з рішенням Конституційного суду від 26 лютого у 16 кримінальних провадженнях, розпочатих за статтею 368-2 Кримінального кодексу України, прийнято рішення про закриття, і досудове розслідування завершено", – пише "Слово і Діло", посилаючись на лист НАБУ.

Проте не все втрачено. У програмі 24 каналу "Що це було?" громадська активістка Анастасія Красносільська пояснила: так, дійсно, внаслідок скасування статті про незаконне збагачення Конституційним судом, детективи змушені закрити і здати в архів понад 65 справ НАБУ; однак певну частину цих справ можна поновити через брехню в деклараціях.

Кого з українського істеблішменту підозрюють у незаконному збагаченні?