Рада отменила штрафы за выезд с оккупированных территорий через Россию во время карантина

Парламент 29 июня принял закон, который предлагает не применять админвзыскания к украинцам, нарушившим правила въезда или выезда с оккупированных территорий. Такие правила будут действовать во время карантина. Однако есть условие – основания должны быть гуманитарного характера, которые определил Кабмин.

За документ проголосовали 292 нардепа. Также эти изменения будут действовать во время блокировки КПВВ.

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О каких основаниях говорится:

возвращение к месту жительства,

воссоединение семьи,

тяжелая болезнь или смерть близких родственников,

необходимость обеспечения лекарственными средствами или прохождения лечения,

принятие наследства,

пересечение КПВВ с целью посещения учебного заведения для обучения, выезд со временно оккупированной территории на постоянное временное проживание в другом государстве.

Раньше въезд-выезд был возможен только через пункты пропуска

Ранее после начала вооруженной агрессии России въезд с оккупированных территорий на подконтрольные правительству Украины были возможны только через КПВВ. Однако с началом пандемии ситуация на пунктах пропуска ухудшилась – большинство из них не функционировали, поэтому люди порой въезжали на украинскую территорию из России.

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До начала действия закона нарушение условий въезда-выезда каралось штрафами от 1 700 до 5100 гривен. За повторное нарушение – штраф был уже больше.