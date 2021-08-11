За ликвидацию последствий скандального мероприятия взялись волонтеры из общественной организации "Киев, мой". На площади работает спецтехника.
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Следы от шин остаются
Впрочем, на кадрах с места происшествия видно, что даже такая мощная техника не помогает очистить мостовую от следов, которые остались там от шин. Ранее сотрудники заповедника "София Киевская" анонсировали, что очищать площадь будут до 3 дней. Впрочем, исполнители работ за точные прогнозы не берутся.
Отмыть черные следы от шин пока не удалось / Фото 24 канала (Анна Брыкова)
Софиевская площадь после дрифта Red Bull / Фото 24 канала (Анна Брыкова)
Софиевскую площадь чистят после дрифта: смотрите видео
По словам народного депутата Алексея Гончаренко, наихудшая ситуация – вокруг памятника Богдану Хмельницкому. 11 августа на площадь прибыли коммунальщики, они поднимают там плитку.
Убирать пришла и Alyona Alyona
Рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая принимала участие в дрифте в центре Киева, также пришла на Софиевскую площадь 11 августа. Она помогает волонтерам очищать территорию.
Alyona Alyona убирает Софиевскую площадь / Фото 24 канала (Анна Брыкова)
Скандальный дрифт на Софиевской площади: что известно
- Утром 10 августа 2 автомобиля устроили гонки в историческом центре Киева на Софиевской площади. Выяснилось, что это мероприятие организовала компания Red Bull.
- Певица Alyona Alyona, которая участвовала в "дрифт-шоу", пояснила, что это были съемки ко Дню Независимости. В Red Bull ее заверили, что имеют для этого все необходимые разрешения.
- Теперь правоохранители могут конфисковать автомобили, которые дрифтовали на площади. Это хотят сделать в рамках уголовного производства, которое открыли накануне.
- Представители Red Bull Ukraine извинились за ситуацию. Они пообещали убрать после себя. Впрочем, заявление появилось уже после того, как на площадь приехала клининговая компания.