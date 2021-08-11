За ликвидацию последствий скандального мероприятия взялись волонтеры из общественной организации "Киев, мой". На площади работает спецтехника.

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Следы от шин остаются

Впрочем, на кадрах с места происшествия видно, что даже такая мощная техника не помогает очистить мостовую от следов, которые остались там от шин. Ранее сотрудники заповедника "София Киевская" анонсировали, что очищать площадь будут до 3 дней. Впрочем, исполнители работ за точные прогнозы не берутся.



Отмыть черные следы от шин пока не удалось / Фото 24 канала (Анна Брыкова)



Софиевская площадь после дрифта Red Bull / Фото 24 канала (Анна Брыкова)

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По словам народного депутата Алексея Гончаренко, наихудшая ситуация – вокруг памятника Богдану Хмельницкому. 11 августа на площадь прибыли коммунальщики, они поднимают там плитку.

Обратите внимание! Киевская городская прокуратура уже оценила масштабы нанесенного ущерба. Говорится о как минимум 50 тысячах гривен, однако эта сумма – лишь ориентировочная.

Убирать пришла и Alyona Alyona

Рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая принимала участие в дрифте в центре Киева, также пришла на Софиевскую площадь 11 августа. Она помогает волонтерам очищать территорию.



Alyona Alyona убирает Софиевскую площадь / Фото 24 канала (Анна Брыкова)

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