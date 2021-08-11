За ліквідацію наслідків скандального заходу взялися волонтери з громадської організації "Києве, мий". На площі працює спецтехніка.
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Сліди від шин залишаються
Втім, на кадрах з місця події видно, що навіть така потужна техніка не допомагає відчистити бруківку від слідів, які залишилися там від шин. Раніше співробітники заповідника "Софія Київська" анонсували, що очищати площу будуть до 3 днів. Втім, виконавці робіт за точніші прогнози не беруться.
Відмити чорні сліди від шин наразі не вдалося / Фото 24 каналу (Анна Брикова)
Софійська площа після дрифту Red Bull / Фото 24 каналу (Анна Брикова)
Софійську площу чистять після дрифту: дивіться відео
За словами народного депутата Олексія Гончаренка, найгірша ситуація – навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому. 11 серпня на площу прибули комунальники, вони піднімають там плитку.
Прибирати прийшла й Alyona Alyona
Реп-виконавиця Alyona Alyona, яка брала участь у дрифті в центрі Києва, також прийшла на Софійську площу 11 серпня. Вона допомагає волонтерам відчищати територію.
Alyona Alyona прибирає Софійську площу / Фото 24 каналу (Анна Брикова)
Скандальний дрифт на Софійській площі: що відомо
- Зранку 10 серпня 2 автомобілі влаштували перегони в історичному центрі Києва на Софійській площі. З'ясувалося, що цей захід організувала компанія Red Bull.
- Співачка Alyona Alyona, яка брала участь у "дрифт-шоу", пояснила, що це були зйомки до Дня Незалежності. У Red Bull її запевнили, що мають для цього всі необхідні дозволи.
- Тепер правоохоронці можуть конфіскувати автомобілі, які дрифтували на площі. Це хочуть зробити в межах кримінального провадження, яке відкрили напередодні.
- Представники Red Bull Ukraine вибачилися за ситуацію. Вони пообіцяли прибрати після себе. Втім, заява з'явилася вже після того, як на площу приїхала клінінгова компанія.