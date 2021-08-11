За ліквідацію наслідків скандального заходу взялися волонтери з громадської організації "Києве, мий". На площі працює спецтехніка.

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Сліди від шин залишаються

Втім, на кадрах з місця події видно, що навіть така потужна техніка не допомагає відчистити бруківку від слідів, які залишилися там від шин. Раніше співробітники заповідника "Софія Київська" анонсували, що очищати площу будуть до 3 днів. Втім, виконавці робіт за точніші прогнози не беруться.



Відмити чорні сліди від шин наразі не вдалося / Фото 24 каналу (Анна Брикова)



Софійська площа після дрифту Red Bull / Фото 24 каналу (Анна Брикова)

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За словами народного депутата Олексія Гончаренка, найгірша ситуація – навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому. 11 серпня на площу прибули комунальники, вони піднімають там плитку.

Зверніть увагу! Київська міська прокуратура вже оцінила масштаби завданих збитків. Мовиться про щонайменше 50 тисяч гривень, проте ця сума – лише орієнтовна.

Прибирати прийшла й Alyona Alyona

Реп-виконавиця Alyona Alyona, яка брала участь у дрифті в центрі Києва, також прийшла на Софійську площу 11 серпня. Вона допомагає волонтерам відчищати територію.



Alyona Alyona прибирає Софійську площу / Фото 24 каналу (Анна Брикова)

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