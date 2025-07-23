В команде Трампа нет врагов Украины, Келлог – ключевая фигура, – Буданов

Кирилл Буданов считает, что в команде Трампа нет врагов Украины. В то же время он отдельно выделил позицию Кита Келлога по помощи Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы ГУР Кирилла Буданова в интервью изданию Kyiv Post.

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Какова позиция США по Украине и какую роль играет Келлог?

По словам Буданова, в команде Трампа есть люди, которые, мягко говоря, скептически относятся к помощи Украине. Однако есть и те, кто считает, что поддержка является недостаточной. Среди таких людей, как заметил глава ГУР, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Кит Келлог.

Их позиция абсолютно четкая – помощь Украине является частью национальных интересов США. Поэтому она должна продолжаться и увеличиваться как количественно, так и качественно,

– отметил разведчик.

Комментируя фигуру Келлога, Кирилл Буданов отметил, что тот поддерживал Украину еще до полномасштабного вторжения. Во время первого срока Трампа он был советником по национальной безопасности и даже тогда он был среди "ястребов", которые выступали за жесткую позицию в отношении России и Путина.

"Он (Келлог – 24 Канал) отметил, что Украина должна быть обеспечена современным оружием не только для организации эффективной обороны, но и для проведения контрнаступлений. По этому вопросу его позиция абсолютно четкая", – добавил Буданов.

Кроме того, Келлог был одним из первых, кто лоббировал поставки Украине систем ATACMS и самолетов F-16, а также выступал за выделение Киеву дополнительных систем Patriot и ракет-перехватчиков. Еще спецпредставитель выступает за введение специального "плана Маршалла" для послевоенного восстановления Украины.