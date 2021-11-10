В отношении 108 человек, которых в списки СНБО внесли с ошибками, таки ввели санкции

Ранее Совет по нацбезопасности и обороне с ошибками внес в санкционные списки 108 человек. Ограничения по ним все же ввели после исправления неточностей.

О введении санкций против людей из списка СНБО на брифинге 10 ноября сообщил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский.

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Ошибки исправили, санкции ввели

Министр отметил, что начал работу по пересмотру списков Совета по нацбезопасности, оснований включения в них. Речь идет прежде всего о криминальных авторитетах.

Как вы знаете, было выявлено более 100 неточностей – речь шла о неточностях в паспортных данных, месте жительства, гражданстве и тому подобном,

– напомнил Монастырский.

Он добавил, что эти неточности привели к тому, что не были вовремя заблокированы счета этих людей.

Однако СНБО недавно внес уточнение в перечень. После этого счета подсанкционных лиц таки заблокировали.

Ошибки в решении СНБО: что известно