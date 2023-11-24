Россия же хочет видеть Армению как часть союзного государства, поэтому может попытаться отстранить Пашиняна от власти. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский правозащитник Марк Фейгин.

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"Москва может попытаться устранить Пашиняна"

Марк Фейгин отметил, что Никол Пашинян откровенно выдвигал претензии относительно невыполнения ОДКБ своих обязанностей по защите коллективной безопасности по договору. Армения может постепенно отходить от данной организации.

Безусловно, Армения отплывает от ОДКБ, потому что там есть прямые претензии. И что такое ОДКБ? Это фасад русских вооруженных сил. Ничего значительного внутри ОДКБ нет,

– сказал он.

Армения проводила с США совместные военные учения. По-видимому, Пашинян намерен сблизиться с Западом. Однако для этого он должен продемонстрировать свою дистанцию относительно таких военных коллективных организаций, как ОДКБ.

Армения находится в очень непростом положении. По мнению российского правозащитника, Пашинян находится под угрозой военного переворота, а у Москвы есть план присоединить Армению как союзное государство. Кроме того, Армения находится под дополнительной угрозой со стороны Азербайджана и Турции по обеспечению Зангезурского коридора.

"Это сложный выбор. Москва может способствовать такому развитию событий, если это поможет сменить власть, отстранить Пашиняна от власти и включить Армению как часть союзного государства, де-факто в состав России. Я считаю, что Армения продолжит отход от ОДКБ", – предположил Фейгин.

Оппозиционер не исключает, что Армения может выходить из ОДКБ. Однако для этого нужно, чтобы произошли еще какие-нибудь важные события. По его мнению, атака на Зангезурский коридор со стороны Азербайджана с молчаливого согласия Москвы может стать таким триггером.

Фейгин о плане России относительно Армении: смотрите видео

Отношения между Арменией и Россией: главное